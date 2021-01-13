У реваншу Повєткін – Уайт з'явилася офіційна дата

У серпні росіянин брутально нокаутував британця після двох нокдаунів

Бій-реванш між російським боксером Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Уайтом відбудеться 6 березня. Про це розповів промоутер Едді Хірн, офіційно про дату бою оголосять в п'ятницю, повідомляє vringe.com.

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Нагадаємо, що 22 серпня Повєткін нокаутував Уайта, незважаючи на статус аутсайдера у букмекерів. Британець домінував на рингу в перших раундах і двічі встиг відправити росіянина в нокдаун. Але Повєткін не тільки зумів повернутися в бій, а й вийшов з нього переможцем. У п'ятому раунді росіянин точно влучив лівим аперкотом і наглухо вирубив Уайта.

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Реванш планували провести ще в минулому році, проте бій відмінили через коронавірус у Повєткіна. Правда, пізніше з'явилася інформація, що Повєткін не хворів COVID-19, а постраждав в бою.

Олександр Повєткін звернувся до фанатів після перемоги над Ділліаном Уайтом:

Олександр Повєткін звернувся до фанатів після перемоги над Ділліаном Вайтом

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