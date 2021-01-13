У реваншу Повєткін – Уайт з'явилася офіційна дата

Бій-реванш між російським боксером Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Уайтом відбудеться 6 березня. Про це розповів промоутер Едді Хірн, офіційно про дату бою оголосять в п'ятницю, повідомляє vringe.com.
Нагадаємо, що 22 серпня Повєткін нокаутував Уайта, незважаючи на статус аутсайдера у букмекерів. Британець домінував на рингу в перших раундах і двічі встиг відправити росіянина в нокдаун. Але Повєткін не тільки зумів повернутися в бій, а й вийшов з нього переможцем. У п'ятому раунді росіянин точно влучив лівим аперкотом і наглухо вирубив Уайта.
Читайте також: Найкращий нокаут 2020 року в боксі: авторитетний сайт зробив вибір
Реванш планували провести ще в минулому році, проте бій відмінили через коронавірус у Повєткіна. Правда, пізніше з'явилася інформація, що Повєткін не хворів COVID-19, а постраждав в бою.
Олександр Повєткін звернувся до фанатів після перемоги над Ділліаном Уайтом:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк