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Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця Мейвезера

7 січня, 13:20

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Голосування за найефектніший нокаут року, що минає

Через пандемію коронавірусу світ боксу недорахувався кількох суперпоєдинку, таких як Ф'юрі – Джошуа. Втім, 2020 подарував нам кілька яскравих нокаутів і визначитися, який же з них найкращий, досить важко. Тому пропонуємо читачам самим вибрати, хто ж став автором найкращого нокауту року!

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Айзек Крус Гонсалес – Дієго Магдалено

Айзек Крус Гонсалес на прізвисько "Пітбуль" накинувся на свого суперника з перших секунд бою і вже в першому раунді відправив його в нокдаун. Магдалено зумів піднятися на ноги, але простояв недовго – чергова атака Круса виявилася фатальною. Після серії ударів Дієго просто розпластався по канатах.

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Хосе Сепеда – Іван Баранчик

Сепеда нокаутував білоруса Івана Баранчика в божевільному поєдинку, в якому було вісім нокдаунів за п'ять раундів. Він, безсумнівно, претендент на звання бій року, але може поборотися за перемогу і в категорії найкращий нокаут-2020.

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Джервонта Девіс – Лео Санта Крус

У шостому раунді підопічний Флойда Мейвезера затиснув Санта Круса в кутку, а потім, дочекавшись моменту, завдав потужного аперкоту лівою. Лео як підкошений звалився на канвас, а рефері навіть не намагався відраховував нокдаун.

Олександр Повєткін – Ділліан Вайт

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Британець домінував на рингу в перших раундах і двічі встиг відправити росіянина в нокдаун. Але Повєткін не тільки зумів повернутися в бій, а й вийшов з нього переможцем. У п'ятому раунді росіянин точно потрапив лівим аперкотом і наглухо вирубив Вайта. До слова, боксери повинні були провести реванш, але бій відмінили через коронавірус у Повєткіна. Щоправда, пізніше з'явилася інформація, що Повєткін не хворів на COVID-19, а постраждав у бою.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів:

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

Всі подробиці в спецтемі Підсумки року в спорті

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бокс нокаут Олександр Повєткін Ділліан Уайт Джервонта Девіс відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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