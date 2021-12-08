Настав час вішати рукавички на цвях: Ф'юрі відбив супернику бажання битися

Колишній чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер замислився, чи варто йому продовжувати кар'єру професійного боксера

Деонтей Вайлдер / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзовий бомбардувальник, незважаючи на поразку у суперпоєдинку проти Тайсона Ф'юрі, назвав себе воїном та справжнім королем спорту. Мабуть, цього достатньо, щоб поставити жирну крапку у своїй кар'єрі.

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"У мене зараз якісь змішані почуття, бо за великим рахунком я досяг усіх поставлених цілей у цьому спорті. Я сказав своїй дочці, коли їй був рік, що стану чемпіоном світу – і я зробив це. Я багато чого досяг, і відчуваю, що мені не треба нікому щось доводити. Я сам все собі довів.

Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Тепер стоїть питання: чи треба мені продовжувати кар'єру чи просто варто піти та зосередитися на інших речах?", – цитує слова боксера Boxing247.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Нагадаємо, 9 жовтня Вайлдер програв свій останній поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

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Усього на рахунку Бронзового бомбардувальника 45 боїв, у яких він здобув 42 перемоги, один поєдинок закінчився внічию та двома поразками.

Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Ми повідомляли, що атлетична комісія штату Невада тимчасово усунула обох учасників божевільного бою. Щоправда, у випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада.

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А от Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року.