Настав час вішати рукавички на цвях: Ф'юрі відбив супернику бажання битися

Бронзовий бомбардувальник, незважаючи на поразку у суперпоєдинку проти Тайсона Ф'юрі, назвав себе воїном та справжнім королем спорту. Мабуть, цього достатньо, щоб поставити жирну крапку у своїй кар'єрі.
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"У мене зараз якісь змішані почуття, бо за великим рахунком я досяг усіх поставлених цілей у цьому спорті.
Я сказав своїй дочці, коли їй був рік, що стану чемпіоном світу – і я зробив це. Я багато чого досяг, і відчуваю, що мені не треба нікому щось доводити. Я сам все собі довів.
Тепер стоїть питання: чи треба мені продовжувати кар'єру чи просто варто піти та зосередитися на інших речах?", – цитує слова боксера Boxing247.
Нагадаємо, 9 жовтня Вайлдер програв свій останній поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
Усього на рахунку Бронзового бомбардувальника 45 боїв, у яких він здобув 42 перемоги, один поєдинок закінчився внічию та двома поразками.
Ми повідомляли, що атлетична комісія штату Невада тимчасово усунула обох учасників божевільного бою. Щоправда, у випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада.
А от Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року.