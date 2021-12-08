Пора вешать перчатки на гвоздь: Фьюри отбил сопернику желание драться

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер задумался стоит ли ему продолжать карьеру профессионального боксера

Деонтей Уайлдер / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовый бомбардировщик, несмотря на поражение в суперпоединке против Тайсона Фьюри, назвал себя воином и настоящим королем спорта. Видимо, этого достаточно, чтобы поставить жирную точку в своей карьере.

Читайте также: Еще рано: Кличко объяснил, почему пока не возвращается в бокс

Реклама

"У меня сейчас какие-то смешанные чувства, потому что по большому счету я достиг всех поставленных целей в этом спорте. Я сказал своей дочери, когда ей был годик, что стану чемпионом мира – и я сделал это. Я много чего достиг, и чувствую, что мне не нужно никому что-либо доказывать. Я сам все себе доказал.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

Теперь стоит вопрос: надо ли мне продолжать карьеру или просто стоит уйти и сосредоточиться на других вещах?", – цитирует слова боксера Boxing247.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Напомним, 9 октября Уайлдер проиграл свой последний поединок против Тайсона Фьюри.

Реклама

Всего на счету Бронзового бомбардировщика 45 боев, в которых он одержал 42 победы, один поединок закончился вничью и два поражением.

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Мы сообщали, что атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила обоих участников сумашедшего боя. Правда, в случае с Фьюри ограничились лишь одним месяцем – до 24 ноября.

Реклама

А вот Уайлдер не сможет боксировать до 8 апреля 2022 года.