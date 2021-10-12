Никакого Усика! Фьюри запретили возвращаться на ринг

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде, а до этого оба боксера по два раза побывали в нокдауне.
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила обоих боксеров. В случае с Фьюри ограничились лишь одним месяцем – до 24 ноября. Кстати, ранее появилась информация, что Фьюри может завершить карьеру.
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А вот Уайлдер не сможет боксировать до 8 апреля 2022 года! Такие последствия тяжелого нокаута.
Отметим, что в отстранении боксеров нет ничего необычного – это обычная практика, когда в поединке были нокдауны или нокауты.
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