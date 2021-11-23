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Боксер, який побив Джошуа, кинув виклик Вайлдеру

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 листопада, 09:56
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Товстун Енді Руїс вважає, що може зробити з Деонтеєм Вайлдером те саме, що й Тайсон Ф'юрі
Вайлдер vs Руїс
Вайлдер vs Руїс / Фото: Getty Images

Американець мексиканського походження Енді Руїс готовий стати наступним суперником Деонтея Вайлдера, у жовтні нокаутованого Тайсоном Ф'юрі.

"Так, я відкритий до бою з Вайлдером, і мені здається, у нас видався би приголомшливий поєдинок, – наводить слова Руїса Fightnews. – Ми обидва є частиною однієї команди (промоутерська компанія PBC), і я вважаю, що здатен його побити. Ми маємо вийти на ринг".

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Руїс досі під враженням від останнього бою Вайлдера з Ф'юрі.

"Вони билися на зустрічних курсах, і я не розумів, хто ж із них виграє. У Деонтея серце лева. Він падав і знову вставав. Але Ф'юрі зробив свою роботу. Нині він найкращий суперваж планети".

Нагадаємо, 2019-го Енді Руїс сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, але потім програв тому в реванші одноголосним рішенням суддів.

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Руїс знищив Джошуа влітку 2019-го
Руїс знищив Джошуа влітку 2019-го / Фото: AFP

Влітку 2019-го Руїс знищив Джошуа
Влітку 2019-го Руїс знищив Джошуа / Фото: AFP

Влітку 2019-го Джошуа був побитий Руїсом в Нью-Йорку
Влітку 2019-го Джошуа був побитий Руїсом в Нью-Йорку / Фото: AFP

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