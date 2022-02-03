"Обзивав Усика бомжарою, а сам в кущі". Промоутер вивів Ф'юрі на чисту воду

Циганський король – майстер створювати інформаційний шум довкола своєї персони. Ф'юрі крив матом своїх суперників, але не збирався з ними зустрічатися

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер екс-чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн стверджує, що Тайсон Ф'юрі не збирався проводити бій з українцем Олександром Усиком. Саме Циганський король зірвав переговори про поєдинок за титул абсолютного чемпіона у хевівейті.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вже встиг звинуватити в цьому всіх і вся, включаючи Олександра Усика, назвавши того боягузом.

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"Угода для нас так і не зрушила з мертвої точки. Я не зміг переконати Джошуа відійти убік. Я повернувся, ми знову почали обговорювати угоду, гроші та інше. Джошуа сказав мені, що він не хоче відходити убік. І коли він дізнався, що Ф'юрі хоче провести проміжний бій 26 березня у Манчестері, то вже однозначно не хотів відходити убік. Я міг повернутися до нього лише з грошима. Тож ми знову розпочали переговори, але угоди ніколи й не було. Він би не відійшов убік, тож я повернувся до переговорів, але за фактом ніхто нас особливо й не просив.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Я єдиний, хто каже все прямо. Я відповідаю на усі ваші запитання. Ви завжди ставите мені найжорсткіші питання, але ніколи не ставите їх команді Ф'юрі. Запитайте Ф'юрі або Френка Воррена, чи готовий був Тайсон битися з Олександром Усиком у наступному бою. Відповідь – ні. Але він виходив у Instagram і говорив: "Усик – бомжара, я тебе розмажу і бла-бла-бла". Проте він не б'ється з ним", – цитує Едді Гірна fightnews.info.

Нагадаємо, що Френк Воррен, співпромоутер Тайсона Ф'юрі, назвав Джошуа головним винуватцем зриву мегафайту Усик – Ф'юрі.

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"Мені сказали, що Усик буде готовий битися лише наприкінці травня. Що ж робити Тайсону? Сидіти на п'ятій точці? – Заявив Воррен.