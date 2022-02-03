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"Ф'юрі побоявся бійки з Усиком, а Джошуа – ні". Чим українець налякав суперників?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 08:39
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Британський суперваж Ентоні Джошуа рішуче налаштований відібрати титули у Олександра Усика
Дату реваншу оголосять наприкінці січня
Дату реваншу оголосять наприкінці січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF українець Олександр Усик готується до дебюту у великому футболі. А його суперник у реванші Ентоні Джошуа вирішив, що тепер візьме його голими руками.

Промоутер британця Едді Гірн вважає, що Ей-Джей здійснив подвиг, коли погодився на реванш із Усиком. Багато хто відмовився б від сутички з таким суперником.

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"Немає іншого шляху, тільки реванш з Усиком. Єдиний інший варіант, на який я дивився, це поєдинок за абсолютного чемпіона між Усиком і Ф'юрі, тому що там були великі гроші. Була ця угода, але іншого суперника ми не розглядали.

Джошуа хоче бій з Усиком, саме тому він зробив зміни у своєму тренерському штабі. Коли минулого понеділка ми говорили з приводу відступних, він сказав мені: "Я поб'ю Усика". Потім я його запитав: "Ти ж ще не почав працювати зі своїм новим тренером?" Він відповів: "Я поб'ю його і без тренера".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Так що у Ентоні бойовий настрій, але він матиме важкий поєдинок. І про це знає той самий Тайсон Ф'юрі. Тому він і не хотів битися з Олександром ось так – з корабля на бал. Усик дуже гарний. Сподіваюся, Джошуа віддадуть належне за те, що він не уникає реваншу.

Як вважаєте, багато хто б узяв реванш з Усиком на місці Ентоні? Багато хто взагалі кинув би титул WBO, щоб не перетинатися з таким претендентом. А Джошуа хотів з ним битися. А тепер хоче негайного реваншу", – цитує Гірна vringe.com.

Нагадаємо, що 3 лютого Олександр Усик зіграє за житомирське Полісся на турнірі Winter Cup у Туреччині.

Усик став футболістом Полісся
Усик став футболістом Полісся / Фото: Instagram

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А ось точна дата реваншу з Джошуа досі невідома. За словами Олександра Красюка, найбільш ймовірні терміни поєдинку Усика з Джошуа – кінець травня – початок червня. Варіантами місця проведення реваншу називаються Лондон, Саудівська Аравія і, з меншими шансами, Київ.

Усик vs Джошуа: попереду – реванш
Усик vs Джошуа: попереду – реванш / Фото: Getty Images

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