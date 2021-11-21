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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Нокаут і завершення кар'єри: Кроуфорд вп'яте захистив титул чемпіона світу

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 09:47
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Американський боксер Теренс Кроуфорд захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у ваговій категорії до 66,68 кг
Нокаут Шона Портера
Нокаут Шона Портера / Фото: Getty Images

У 12-раундовому поєдинку, що пройшов у Лас-Вегасі (США, штат Невада), він виграв у співвітчизника Шона Портера технічним нокаутом у десятому раунді.

Раніше ми писали, що українець Олександр Усbк під час аматорської кар'єри програв американцю Шону Портеру.

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Отже, 34-річний Портер вп'яте захистив титул чемпіона світу WBO, яким володіє з червня 2018 року.

На його рахунку 38 перемог (29 нокаутом) та жодної поразки.

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34-річний Портер зазнав четвертої поразки за однієї нічиєї та 31 перемоги (17 нокаутом).

Додамо, що Шон Портер оголосив про завершення кар'єри на пресконференції після бою.

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