Нокаут і завершення кар'єри: Кроуфорд вп'яте захистив титул чемпіона світу

У 12-раундовому поєдинку, що пройшов у Лас-Вегасі (США, штат Невада), він виграв у співвітчизника Шона Портера технічним нокаутом у десятому раунді.

Раніше ми писали, що українець Олександр Усbк під час аматорської кар'єри програв американцю Шону Портеру.

Отже, 34-річний Портер вп'яте захистив титул чемпіона світу WBO, яким володіє з червня 2018 року.

На його рахунку 38 перемог (29 нокаутом) та жодної поразки.

34-річний Портер зазнав четвертої поразки за однієї нічиєї та 31 перемоги (17 нокаутом).

