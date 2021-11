Нокаут и завершение карьеры: Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Шона Портера техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее мы писали, что украинец Александр Усик во время любительской карьеры проиграл американцу Шону Портеру.

Таким образом, 34-летний Портер в пятый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года.

На его счету 38 побед (29 нокаутом) и ни одного поражения.

34-летний Портер потерпел четвертое поражение при одной ничьей и 31 победе (17 нокаутом).

