Наголо! Усик кардинально змінив імідж (фото)

Спека спонукала до рішучих дій як Василя Ломаченка, так і його кума Олександра Усика. Якщо Ломаченко рятується від неї під фонтаном у власному готелі, то Усик, щоб легше переносити спеку, постригся наголо.
Фотографією нового іміджу Усик похвалився у себе в сторіз, стоячи біля водойми на території спортивного клубу під Києвом, де продовжує підготовку до поєдинку з Ентоні Джошуа.
"Мій чудовий ранок, – написав на початку сьомої години ранку боксер, похизувавшись не тільки новою "зачіскою", але і величезним біцепсом. – А як починаєте свій день ви?"
Додамо, що поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, за словами промоутера Едді Гірна, має відбутися 25 вересня. Але контракт на бій досі не укладено.
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Тим часом Усик продовжує набирати вагу, і не тільки м'язову. Напередодні боксер показав свою космічну порцію плову, дивлячись на яку, виникає побоювання, як би він взагалі до сумо не перебрався.