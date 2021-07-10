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Ломаченко в трусах заліз під фонтан, щоб врятуватися від спеки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 липня, 16:50
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Після переконливої перемоги в Лас-Вегасі над Масайосі Накатані Василь Ломаченко пустує як дитина на території власного готелю в Одеській області
Василь Ломаченко під фонтаном
Василь Ломаченко під фонтаном / Фото: Instagram

Василь Ломаченко показав, як рятується від спеки, яка панує цими днями в Україні. Щоб уникнути сонячного удару, боксер заліз під фонтан.

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У такий спосіб Ломаченко відпочиває у власному готелі, який відкрив в Затоці, на Будакській Косі, минулого літа.

"У нас сьогодні жарко...", – написав у Instagram Василь

При цьому підписники спортсмена почали активно обговорювати колір води в басейні з фонтанчиком.

"Чому вода зелена?", "Морська?", "Так це колір плитки"

При цьому в своїх володіннях Ломаченко не забуває і про розваги. Тільки подивіться на його сальто вперед у воду!

Нагадаємо, два тижні тому Ломаченко нокаутував японця Накатані - до кінця року не виключений реванш українця з Теофімо Лопесом.

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