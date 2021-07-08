Джошуа нокаутує Усика навіть з Ломаченком: Джо Джойс дав прогноз на чемпіонський бій

Британський ветеран вірить в свого співвітчизника в недалекому бою проти українця, який очікується 25 вересня на лондонському стадіоні "Вемблі"

Усик і Джойс / Фото: Instagram

Переговори щодо організації поєдинку Олександра Усика з чемпіоном світу за трьома версіями Ентоні Джошуа ніяк не закінчується. Однак мало хто сумнівається, що сторони зможуть-таки домовитися. Уже навіть знайшли дату для зустрічі – 25 вересня, що дозволяє робити прогнози експертам і колегам.

Напередодні колишній тренер Кличка дав поради Джошуа й Усику.

Свою думку в інтерв'ю Boxing Social висловив непереможний Джозеф Джойс (12 перемог в профі, 11 нокаутів), якого деякий час пророкували в суперники українцеві:

"Усик взяв собі в тренери батька Василя Ломаченка – хороший крок. Анатолій підкаже йому з технікою і допоможе видати все краще, що в ньому є. Олександру потрібно використовувати різні хитрощі, щоб уникати потужних ударів Джошуа. Ентоні буде полювати за ним і захоче завершити всі достроково, як він це зробив з Чарльзом Мартіном [нокаут у другому раунді в 2016-му]. Думаю, Джошуа захоче сильно зарядити справа, адже Усик – лівша. Але питання в тому, чи зможе він влучити. Наприклад, як ви знаєте, Гассієв – потужний панчер, проте він так і не влучив по Усику. Це повинен бути захоплюючий бій. Але мені здається, що в певний момент Джошуа, ймовірно, вкладе його".

Сам Джойс 24 липня на "Вемблі" в Лондоні буде битися з 40-річним Карлосом Такамом – уродженцем Камеруну з французьким паспортом. На кону – титули WBC Silver і WBO International.

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