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Наголо! Усик кардинально сменил имидж (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 июля, 06:55
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Чтобы легче справляться с жарой во время подготовки к сентябрьскому поединку с Энтони Джошуа, Александр Усик постригся налысо – смотрите, как он сейчас выглядит
Александр Усик - было и стало
Александр Усик - было и стало / Фото: Instagram

Жара побудила к решительным действиям как Василия Ломаченко, так и его кума Александра Усика. Если Ломаченко спасается от нее под фонтаном в собственном отеле, то Усик, чтобы легче переносить жару, постригся наголо.

Фотографией нового имиджа Усик похвастался у себя в сториз, стоя у водоема на территории спортивного клуба под Киевом, где продолжает подготовку к поединку с Энтони Джошуа.

"Мое прекрасное утро, – написал в начале седьмого утра боксер, блеснув не только новой "прической", но и огромным бицепсом. – А как начинаете свой день вы?"

Добавим, что поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, по словам промоутера Эдди Хирна, должен состояться 25 сентября. Но контракт на бой все еще не подписан.

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Между тем Усик продолжает набирать вес, и не только мышечный. Накануне боксер показал свою космическую порцию плова, глядя на которую, возникает опасение, как бы он вообще в сумо не перешел.

Александр Усик и плов
Александр Усик и плов / Фото: Instagram

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