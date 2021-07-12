"Усик только просит денег": бывший тренер Кличко назвал Александра маленьким ребенком

Эксперт Сергей Городничев считает, что если вскоре Усик не проведет бой, то его рейтинг упадет и он вообще никому не будет нужен

Тренер не верит, что бой Усик - Джошуа пройдет в сентябре

Известный тренер Сергей Городничев, ранее работавший с чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, поделился мнением о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе. И о его потенциальном бое против Энтони Джошуа, который должен пройти в сентябре. Кстати, контракт на первый бой между Усиком и Джошуа будет иметь пункт о реванше.

"Усик ждет боя с Джошуа, но никак не получается с ним встретиться. Если Усик в ближайшее время не проведет бой, то рейтинг у него упадет, и он вообще никому не будет нужен. Поймите, он нужен только промоутеру Эдди Хирну, и точка.

Усик как маленький ребенок: его за руку водят, он сам ничего решить не может. Он только просит денег, а за что? Только у Чисоры выиграл, и все. Думаете, Усик будет боксировать с Джошуа? Я не уверен, и это не факт", – рассказал Городничев на своем YouTube-канале.

Напомним, что ранее Сергей Городничев заявил, что победа Василия Ломаченко на Олимпиаде-2008 в Пекине обошлась в 700 тысяч долларов.

Мы уже сообщали, что Усика исключили из рейтинга WBC – самой авторитетной боксерской организации.