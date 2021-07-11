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Главное, чтобы в сумо не перешел: Усик показал свой богатырский обед

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июля, 19:49
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Украинский боксер ни в чем себе не отказывает во время обеда. Усик показал огромную порцию плова и признался, что было очень вкусно
Александр Усик и плов
Александр Усик и плов / Фото: Instagram

Болельщики бокса скептически отнеслись к переходу Александра Усика в супертяжелый вес, сомневаясь, что украинец сможет тягаться с топовыми представителями хевивейта из-за своих скромных габаритов. Ранее мы писали, что Усика исключили из рейтинга WBC – самой авторитетной боксерской организации.

Усик шутил, что ему нужно всего лишь добавить в свой рацион лишнюю порцию "макарошек". Сегодня же боксер показал, что набирает вес к поединку против Энтони Джошуа с помощью плова.

"Было ну очень вкусно", – подписал фото в Facebook Усик с богатырской порцией плова с красным перцем и перепелиными яйцами

Подписчики боксера шутят, что с такими порциями Усик может перейти в сумо.

Кстати, как мы уже сообщали, контракт на первый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет иметь пункт о реванше. На этом настоял сам британец, наученный горьким опытом встречи с Энди Руисом.

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