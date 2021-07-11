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Усик в Лондоне бежит к Джошуа по песочку под музыку. Контракт вот-вот должен быть подписан

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июля, 14:32
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Знаменитый украинский боксер продолжает своеобразную подготовку к чемпионскому бою с британцем под руководством Сергея Лапина
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Промоутеры Александра Усика и Энтони Джошуа никак не придут к соглашению о поединке между своими подопечными. И Александр Красюк, и Эдди Хирн говорят, что осталось согласовать лишь детали, однако контракт боксеры все еще не подписали.

На днях бывший тренер Кличко дал совет Джошуа и Усику.

Тем временем наш боксер проводит тренировки на песочке и пребывает в прекрасном настроении. На страничке своей компании Usyk 17 Promotions Александр похвастался, как под музыку и слова "Ты сияешь, ты блестишь" ускоряется.

Мы писали, что Усика исключили из рейтинга WBC – самой авторитетной боксерской организации.

Что интересно, тренер уроженца Крыма Сергей Лапин в качестве места пребывания зачет-то отметил Лондон. Возможно, намекает, что вскоре его подопечному придется лететь в Британию. А компанию в занятиях Усику составляет начинающий профессионал Даниэль Лапин.

Читайте также: Ломаченко в трусах залез под фонтан, чтобы спастись от жары.

Еще Сергей показал, как физические нагрузки с ним получает не только олимпийский чемпион, но и молодой человек. В качестве приза его ждет мороженое.

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