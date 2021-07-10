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Ломаченко в трусах залез под фонтан, чтобы спастись от жары

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июля, 16:50
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После убедительной победы в Лас-Вегасе над Масаеси Накатани Василий Ломаченко резвится как ребенок на территории собственного отеля в Одесской области
Василий Ломаченко под фонтаном
Василий Ломаченко под фонтаном / Фото: Instagram

Василий Ломаченко показал, как спасается от жары, которая стоит в эти дни в Украине. Чтобы избежать солнечного удара, боксер залез под фонтан.

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Таким образом Ломаченко отдыхает в собственном отеле, который открыл в Затоке, на Будакской Косе, прошлым летом.

"У нас сегодня жарко…", – написал в Instagram Василий

При этом подписчики спортсмена принялись активно обсуждать цвет воды в бассейне с фонтанчиком.

"Почему вода зеленая?", "Морская?", "Да это цвет плитки"

При этом в своих владениях Ломаченко не забывает и о развлечениях. Только посмотрите на его сальто вперед в воду!

Напомним, две недели назад Ломаченко нокаутировал японца Накатани – до конца года не исключен реванш украинца с Теофимо Лопесом.

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