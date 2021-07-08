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Джошуа нокаутирует Усика даже с Ломаченко: Джо Джойс дал прогноз на чемпионский бой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 12:13
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Британский ветеран верит в своего соотечественника в скором бою против украинца, который ожидается 25 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли"
Усик и Джойс
Усик и Джойс / Фото: Instagram

Переговоры по организации поединка Александра Усика с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа никак не завершаться. Однако мало кто сомневается, что стороны сумеют-таки договориться. Уже даже нашли дату для встречи – 25 сентября, что позволяет делать прогнозы экспертам и коллегам.

Накануне бывший тренер Кличко дал советы Джошуа и Усику.

Свое мнение в интервью Boxing Social высказал непобедимый Джозеф Джойс (12 побед в профи, 11 нокаутов), которого некоторое время пророчили в соперники украинцу:

"Усик взял себе в тренеры отца Василия Ломаченко – хороший шаг. Анатолий подскажет ему с техникой и поможет выдать все лучшее, что в нем есть. Александру нужно использовать различные уловки, чтобы избегать мощных ударов Джошуа.

Энтони будет охотиться за ним и захочет завершить все досрочно, как он это сделал с Чарльзом Мартином [нокаут во втором раунде в 2016-м]. Думаю, Джошуа захочет сильно зарядить справа, ведь Усик – левша. Но вопрос в том, сможет ли он попасть. Например, как вы знаете, Гассиев – мощный панчер, однако он так и не попал по Усику. Это должен быть увлекательный бой. Но мне кажется, что в определенный момент Джошуа, вероятно, уложит его".

Сам Джойс 24 июля на "Уэмбли" в Лондоне будет биться с 40-летним Карлосом Такамом – уроженцем Камеруна с французским паспортом. На кону – титулы WBC Silver и WBO International.

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