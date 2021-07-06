6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Двухметровый наследник Кличко выступит в андеркарде боя Фьюри-Уайлдер

Елена Павлова Елена Павлова
6 июля, 15:27
Копировать ссылку
Украинский супертяж Виктор Выхрист проведет следующий поединок 24 июля в Лас-Вегасе с американским бойцом Майклом Маршаллом, в главным событием вечера станет реванш Уайлдера и Фьюри
Виктор Выхрист
Виктор Выхрист / Фото: Instagram

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет следующий поединок в андеркарте чемпионского боя за титул WBC между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Ранее Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов.

Читайте также: Не видел такого избиения Украины со времен Кличко: Фьюри уколол команду Шевы после Англии

Непобедимый двухметровый гигант из Украины Виктор Выхрист, которого называют "наследником братьев Кличко", сразится в США с американским бойцом Майклом Маршаллом (5-1-1, 4 КО). Бой пройдет 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил сам Маршалл.

В своем последнем поединке "наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка. В марте в Кельне Выхрист победил нокаутом в первом раунде Яцека Пьятека (11-2, 9 КО). Для поляка это было первое поражение, а у Виктора по прозвищу "Кулак" – семь побед в семи встречах. Чемпион Европейских игр-2019 в последнее время живет в Гамбурге.

Выхрист легко нокаутировал Пьятека
Выхрист легко нокаутировал Пьятека / Фото: Instagram

Напомним, переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Один из лидеров сборной Украины ушел из любителей полтора года назад. Боссам национальной Федерации бокса это пришлось не по душе, и тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, тот в ответ подал в суд.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять