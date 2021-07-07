7 июля 6’
Англия 0
Дания 0
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Режь, дави Усика! Бывший тренер Кличко дал совет Джошуа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
7 июля, 21:03
Копировать ссылку
Знаменитый тренер Джеймс Али Башир рассказал, как бы он руководил боксерами во время поединка Александра Усика и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Джеймс Али Башир
Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

Известный боксерский тренер Джеймс Али Башир, ранее работавший с Владимиром Кличко, разобрал будущий бой Александра Усика против Энтони Джошуа.

Читайте также: Усика исключили из рейтинга самой авторитетной боксерской организации

"Если бы я был Джошуа, я бы попробовал навязать свою волю Усику. Если бы я был тренером Джошуа, я бы сказал ему: "В первом раунде самое главное – используй свой джеб".

Многие люди думают, что джеб неэффективен против увертливого левши. Не совсем так. Используй свой джеб в каждом поединке. Я бы заставил Энтони Джошуа навязать ему свою волю: "Я тут чемпион хэвивейта, а ты — нет. И не будешь им". Режь ринг, дави его, заставь его драться, заставь его размениваться ударами с тобой, чтобы износить его.

Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: "Выходи и делай именно те же вещи, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, из стороны в сторону, кусай его джебом левши".

В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру в свои силы Джошуа. Держись подальше от канатов, продолжай драться в центре ринга. Эти вещи легче сказать, чем сделать", – цитирует Башира сайт "vringe.com".

Напомним, что Энтони Джошуа согласился на бой против Александра Усика только при условии, что в контракте будет пункт о реванше. Сам же Усик не против еще раз встретиться с британцем и снова его побить.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
0:0 (6’)
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять