Режь, дави Усика! Бывший тренер Кличко дал совет Джошуа

Знаменитый тренер Джеймс Али Башир рассказал, как бы он руководил боксерами во время поединка Александра Усика и Энтони Джошуа

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир

Известный боксерский тренер Джеймс Али Башир, ранее работавший с Владимиром Кличко, разобрал будущий бой Александра Усика против Энтони Джошуа.

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"Если бы я был Джошуа, я бы попробовал навязать свою волю Усику. Если бы я был тренером Джошуа, я бы сказал ему: "В первом раунде самое главное – используй свой джеб".

Многие люди думают, что джеб неэффективен против увертливого левши. Не совсем так. Используй свой джеб в каждом поединке. Я бы заставил Энтони Джошуа навязать ему свою волю: "Я тут чемпион хэвивейта, а ты — нет. И не будешь им". Режь ринг, дави его, заставь его драться, заставь его размениваться ударами с тобой, чтобы износить его.

Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: "Выходи и делай именно те же вещи, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, из стороны в сторону, кусай его джебом левши".

В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру в свои силы Джошуа. Держись подальше от канатов, продолжай драться в центре ринга. Эти вещи легче сказать, чем сделать", – цитирует Башира сайт "vringe.com".

Напомним, что Энтони Джошуа согласился на бой против Александра Усика только при условии, что в контракте будет пункт о реванше. Сам же Усик не против еще раз встретиться с британцем и снова его побить.