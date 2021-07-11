Усик у Лондоні біжить до Джошуа по пісочку під музику. Контракт ось-ось повинен бути підписаний

Знаменитий український боксер продовжує своєрідну підготовку до чемпіонського бою з британцем під керівництвом Сергія Лапіна

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Промоутери Олександра Усика і Ентоні Джошуа ніяк не дійдуть згоди про поєдинок між своїми підопічними. І Олександр Красюк, і Едді Гірн кажуть, що залишилося узгодити лише деталі, проте контракт боксери все ще не підписали.

Днями колишній тренер Кличка дав поради Джошуа й Усику.

Тим часом наш боксер проводить тренування на пісочку і перебуває в прекрасному настрої. На сторінці своєї компанії Usyk 17 Promotions Олександр похвалився, як під музику і слова "Ти сяєш, ти виблискуєш" прискорюється.

Ми писали, що Усика виключили з рейтингу WBC – найавторитетнішої боксерської організації.

Що цікаво, тренер уродженця Криму Сергій Лапін як місце перебування навіщось відзначив Лондон. Можливо, натякає, що незабаром його підопічному доведеться летіти до Британії. А компанію в заняттях Усику складає молодий професіонал Даніель Лапін.

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Ще Сергій показав, як фізичні навантаження з ним отримує не тільки олімпійський чемпіон, але й молодик. В якості призу на нього чекає морозиво.