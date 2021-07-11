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Головне, щоб у сумо не перейшов: Усик показав свій богатирський обід

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 19:49
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Український боксер ні в чому собі не відмовляє під час обіду. Усик показав величезну порцію плову і зізнався, що було дуже смачно
Олександр Усик і плов
Олександр Усик і плов / Фото: Instagram

Вболівальники боксу скептично поставилися до переходу Олександра Усика в суперважку вагу, сумніваючись, що українець зможе змагатися з топовими представниками хевівейту через свої скромні габарити. Раніше ми писали, що Усика виключили з рейтингу WBC – найавторитетнішої боксерської організації.

Усик жартував що йому потрібно всього лише додати в свій раціон зайву порцію "макарошок". А сьогодні боксер показав, що набирає вагу до поєдинку проти Ентоні Джошуа за допомогою плову.

"Було ну дуже смачно", – підписав фото в Facebook Усик з богатирською порцією плову з червоним перцем і перепелиними яйцями.

Підписники боксера жартують, що з такими порціями Усик може перейти в сумо.

До речі, як ми вже повідомляли, контракт на перший бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа матиме пункт про реванш. На цьому наполіг сам британець, навчений гірким досвідом зустрічі з Енді Руїсом.

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