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Хлопчик для биття: оприлюднені котирування на бій Ломаченко – Накатані

27 квітня, 11:23

Олег Люлька Олег Люлька

Аналітики майже не сумніваються, що поєдинок двох жертв Теофімо Лопеса в казино Лас-Вегаса завершиться на користь українського боксера

/ Фото: Instagram

Аналітики букмекерських контор оприлюднили котирування на бій Василь Ломаченко – Масайосі Накатані, який напередодні офіційно отримав дату і місце. Українсько-японське протистояння відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels.

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На думку експертів, 33-річний Хайтек з Білгород-Дністровського не матиме проблем з представником Країни висхідного сонця і реабілітується за несподівану поразку від Теофімо Лопеса в своєму жовтневому бою.

На перемогу Ломаченка 26 червня встановлено коефіцієнт 1.08, на нічию – 34.00, на перемогу Накатані – 7.70. Отже, ймовірність виграшу майбутнього поєдинку Василем оцінюється в 85 відсотків, нічиєї – в 3 відсотки, а виграшу Масайосі – всього лише в 12 відсотків.

Василь Ломаченко
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Василь Ломаченко / Фото: Instagram

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Масаесі Накатани

Масаесі Накатани / Фото: Instagram

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Відзначимо, що своєї єдиної поразки на профі-рингу 32-річний Масайосі Накатані зазнав від недавнього кривдника Василя Ломаченка – Теофімо Лопеса. При цьому в активі японця – 19-перемог, з яких 13 здобуті нокаутом.

Як тренується Василь Ломаченко
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прогноз бокс Василь Ломаченко Масаьосі Накатані

Джерело: Сегодня|Спорт

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