Цей дістане! Найкращі нокаути японського суперника Ломаченка

Дві третини своїх перемог найближчий візаві українського боксера Масайосі Накатані здобув достроково – завдяки не тільки сильним, але і розмашистим ударам

/ Фото: Instagram

Як стало відомо сьогодні, Василь Ломаченко 26 червня в Лас-Вегасі зустрінеться з японцем Масайосі Накатані. Поєдинок підтверджений!

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Це буде перший бій українця після того, як він 17 жовтня за очками програв Теофімо Лопесу.

Що цікаво, своєї єдиної поразки на профі-рингу Накатані теж зазнав від Лопеса. Тоді суддівські записки показали такий рахунок на користь американця: 118-110, 118-110, 119-109.

Результат бою Лопеса з Ломаченком був майже таким же переконливим для Теофімо: 116-112, 119-109, 117-111.

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Відзначимо, що на рахунку японця – 19 перемог (13 з них – нокаутом). У попередньому поєдинку в грудні 2020 року Масайосі нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Масайосі – 32 роки. Він на рік молодший за Ломаченка. Вищий за Василя на 12 см (182 см проти 170 см), і розмах рук у Накатані солідніший (180 см проти 166 см в українця). Це і називають головним козирем японського візаві Ломи, який може дістати своїми кулаками-динамітами кого-завгодно.

Дивіться хайлайти боїв Масайосі Накатані

Раніше Ломаченко показав, якими пострілами збирається покласти японця.

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Як тренується Василь Ломаченко

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