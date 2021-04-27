Мальчик для битья: обнародованы котировки на бой Ломаченко – Накатани

Аналитики практически не сомневаются, что поединок двух жертв Теофимо Лопеса в казино Лас-Вегаса завершится в пользу украинского боксера

/ Фото: Instagram

Аналитики букмекерских контор обнародовали котировки на бой Василий Ломаченко – Масаеси Накатани, который накануне официально получил дату и место. Украинско-японское противостояние состоится 26 июня в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels.

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По мнению экспертов, 33-летний Хайтек из Белгород-Днестровского не будет иметь проблем с представителем Страны восходящего солнца и реабилитируется за неожиданное поражение от Теофимо Лопеса в своем октябрьском бою.

На победу Ломаченко 26 июня установлен коэффициент 1.08, на ничью – 34.00, на победу Накатани – 7.70. Таким образом вероятность выигрыша предстоящего поединка Василием оценивается в 85 процентов, ничьей – в 3 процента, а выигрыша Масаеси – всего лишь в 12 процентов.

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Масаеси Накатани / Фото: Instagram

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Отметим, что свое единственное поражение на профи-ринге 32-летний Масаеси Накатани потерпел от недавнего обидчика Василия Ломаченко – Теофимо Лопеса. При этом в активе японца – 19-побед, из которых 13 добыты нокаутом.

Как тренируется Василий Ломаченко

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