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Ломаченко показав, якими пострілами збирається укласти японця

23 квітня, 14:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер з посмішкою проводить тренування в залі в Одеській області перед боєм з Масаесі Накатані, який запланований на червень-липень

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Цього літа Василь Ломаченко збирається провести перший бій в 2021 році. Суперником ексчемпіона світу буде Масаесі Накатані, який програв лише раз – Теофімо Лопесу. На початку квітня Ломаченко відкрив табір перед боєм з японцем і занурився в холодне море. В останні дні український боксер активізувався в соцмережах і виклав ще один ролик зі свого тренування.

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33-річний Ломаченко похвалився роботою в залі з грушею, наклавши на відео ефектну музику зі звуком його ударів-пострілів. Завершував вправу Вася з життєрадісною посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, Ломаченко – найпопулярніший український спортсмен в Instagram, на його сторінку підписано понад мільйон людей. Новий ролик подивилося близько 330 тисяч. У коментарях шанувальники боксу вже висувають припущення, що в разі успіху в бою з японцем Вася міг би зійтися в ринзі з переможцем поєдинку Лопес – Камбосос і повернути свої пояси.

Між іншим, Ломаченко без боксу захопився іншим видом спорту.

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Згадаймо, як виглядало плече Василя після операції:

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official

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відео бокс Василь Ломаченко тренування Масаьосі Накатані
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