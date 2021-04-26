А Ломаченко все біжить: боксер здолав незвичайну дистанцію

Василь Ломаченко / Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко перейшов до серйозної підготовки до першого в цьому році поєдинку. Нагадаємо, бій Ломаченко – Накатані офіційно отримав дату і місце. За два місяці до зустрічі в США українець займається у себе вдома в Одеській області.
Сьогодні 33-річний спортсмен пробіг досить значний крос – від Білгорода-Дністровського до Затоки. По пересіченій місцевості Васі довелося подолати близько 20 км, з чим він успішно впорався. Почавши біг біля будинку, Лома завершив його на березі Чорного моря.
Дивіться найращі нокаути японського суперника Ломаченка.
Відеоролик про незвичайне заняття боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Шанувальники підтримали українця, але знайшли можливість і для легкої іронії: "Ходять чутки, що Вася все ще біжить", "Косить під Роккі", "Я – коли немає грошей на маршрутку", "Шкарпетки – те, що потрібно" і т. п.
Сьогодні ж Усик відреагував на річницю трагедії в Чорнобилі.
Згадаймо, як Василь і Олександр розслаблялися в басейні:
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