Лимони Усика! Шалений гонорар українця за бій з Джошуа

Гарантований гонорар Усика становитиме 3 млн фунтів (приблизно 3,5 млн євро), однак сума може зрости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо буде продано солідну кількість платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє Total Sport.
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Водночас інші дані оприлюднив Sporting Free, повідомивши, що залежно від продажу платних трансляцій поєдинку гонорар Усика може з 3,5 млн євро зрости аж до 17,5 млн євро.
Як би там не було, це буде найбільший гонорар у кар'єрі колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті, олімпійського чемпіона-2012 Олександра Усика.
Попередній рекорд належав поєдинку проти іншого британця Тоні Беллью, якого Усик нокаутував у 2018 році в Манчестері перед переходом в суперважі. За той бій Олександр отримав 2,5 млн євро.
Втім, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк наполягає, що у його підопічного немає фіксованої винагороди за бій з Джошуа, а виручку за поєдинок вони з британською стороною поділять у співвідношенні 80% на 20% на користь Ентоні.
Раніше повідомлялося, що Джошуа за бій з Усиком гарантовано дістанеться 17,5 млн євро.