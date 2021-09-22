Лимоны Усика! Улетный гонорар украинца за бой с Джошуа

За поединок с Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне, украинский боксер получит деньги, которых отродясь не видел

Александр Усик / Фото: Reuters

Гарантированный гонорар Усика составит 3 млн фунтов (примерно 3,5 млн евро), при этом сумма может вырасти до 5 млн фунтов (около 5,8 млн евро), если будет продано солидное количество платных трансляций боя с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Total Sport.

Реклама

Читайте также: Усик вчистую проиграл россиянину, судья остановил избиение: самое ужасное фиаско украинца

При этом иные данные обнародовал Sporting Free, сообщив, что в зависимости от продажи платных трансляций поединка гонорар Усика может с 3,5 млн евро вырасти аж до 17,5 млн евро.

Как бы там ни было, это будет самый крупный гонорар в карьере бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте, олимпийского чемпиона-2012 Александра Усика.

Реклама

Предыдущий рекорд принадлежал поединку против другого британца Тони Беллью, которого Усик нокаутировал в 2018 году в Манчестере перед переходом в супертяжи. За тот бой Александр получил 2,5 млн евро.

Реклама

Впрочем, промоутер Александра Усика Александр Красюк настаивает, что у его подопечного нет фиксированного вознаграждения за бой с Джошуа, а выручку за поединок они с британской стороной поделят в соотношении 80% на 20% в пользу Энтони.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Ранее сообщалось, что Джошуа за бой с Усиком гарантированно достанется 17,5 млн евро.