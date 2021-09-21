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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Жонглював і бився з тінню: Усик показав, як буде бити Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
21 вересня, 22:30
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Претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик провів у британській столиці відкрите тренування перед поєдинком із Ентоні Джошуа
Усик показав свою майстерність в рингу
Усик показав свою майстерність в рингу / Фото: REUTERS

У Лондоні стартували обов'язкові заходи напередодні чемпіонського бою в суперважкій вазі. Тут 25 вересня зустрінуться Ентоні Джошуа і Олександр Усик.

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Претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик провів відкрите тренування. Боксер був у доброму гуморі. Посміхався, жонглював, влаштував бій із тінню.

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Раніше стало відомо, що Ентоні Джошуа отримає величезні гроші за бій з Усиком. Але це не найбільший гонорар чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. За даними видання Mirror, Ентоні Джошуа заробить 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 17,5 млн євро).

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