Усик – дивний хлопець. Спаринг-партнер Кличка згадав зустріч з Олександром

Відомий британський суперважковаговик Ділліан Вайт, який свого часу перебував у таборі Володимира Кличка разом з Олександром Усиком, поділився враженнями про українця.
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Вайт розкритикував манеру поведінки Усика і передбачив результат бою з Джошуа.
"Я бачив, як Усик спарингував з Володимиром Кличком. Він трохи дивний хлопець. Усик намагається бути занадто ексцентричним. Він дійсно намагається здатися дивним і химерним.
Джошуа зупинить його за 5-7 раундів. Усик почне швидко, а Ентоні буде трохи обачним, бо Олександр – лівша, і він легший. До того ж Джошуа іноді не вистачає впевненості в боях, в яких його можуть зловити.
Усик – хороший і агресивний лівша. Він любить диктувати хід бою, але у Джошуа є зріст, розмах рук і міць", – цитує Вайта fightnews.info.
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Уже цієї суботи, 25 вересня, у Лондоні відбудеться чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.