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Усик – странный парень. Спарринг-партнер Кличко вспомнил встречу с Александром

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
21 сентября, 18:50
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Диллиан Уайт уверен, что Александр Усик не продержится больше семи раундов в поединке против Энтони Джошуа. Бой состоится уже в эту субботу
Усик иногда любит удивить
Усик иногда любит удивить

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт, который в свое время находился в лагере Владимира Кличко вместе с Александром Усиком, поделился впечатлением об украинце.

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Уайт раскритиковал манеру поведения Усика и предсказал результат боя с Джошуа.

"Я видел, как Усик спарринговал с Владимиром Кличко. Он немного странный парень. Усик пытается быть слишком эксцентричным. Он действительно пытается показаться странным и причудливым.

Джошуа остановит его за 5-7 раундов. Усик начнет быстро, а Энтони будет немного осмотрительным, потому что Александр – левша, и он легче. К тому же Джошуа иногда не хватает уверенности в боях, в которых его могут поймать.

Усик – хороший и агрессивный левша. Он любит диктовать ход боя, но у Джошуа есть рост, размах рук и мощь", – цитирует Уайта fightnews.info.

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Уже в эту субботу, 25 сентября, в Лондоне состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

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