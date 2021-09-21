Усик – странный парень. Спарринг-партнер Кличко вспомнил встречу с Александром

Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт, который в свое время находился в лагере Владимира Кличко вместе с Александром Усиком, поделился впечатлением об украинце.
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Уайт раскритиковал манеру поведения Усика и предсказал результат боя с Джошуа.
"Я видел, как Усик спарринговал с Владимиром Кличко. Он немного странный парень. Усик пытается быть слишком эксцентричным. Он действительно пытается показаться странным и причудливым.
Джошуа остановит его за 5-7 раундов. Усик начнет быстро, а Энтони будет немного осмотрительным, потому что Александр – левша, и он легче. К тому же Джошуа иногда не хватает уверенности в боях, в которых его могут поймать.
Усик – хороший и агрессивный левша. Он любит диктовать ход боя, но у Джошуа есть рост, размах рук и мощь", – цитирует Уайта fightnews.info.
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Уже в эту субботу, 25 сентября, в Лондоне состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.