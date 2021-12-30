Кличко покликав усіх до Києва, а сам поїхав до Фінляндії

Доктор Сталевий Молот Володимир Кличко навідався до Санта-Клауса у Лапландії та передав звідти своїм шанувальникам багатозначний жест

Володимир Кличко у Лапландії / Фото: Instagram

Діставшись до резиденції Санти в Рованіємі, Доктор Сталевий Молот Володимир Кличко, як дитина, вмостився біля ніг різдвяного дідуся і показав своїм фолловерам знак Victory – перемоги.

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Ще один натяк на повернення в ринг, щоб таки новою перемогою, а не поразкою від Ентоні Джошуа, завершити свою боксерську кар'єру?

"Дякую тобі, Санто, за все. Побачимося наступного року в Лапландії", – написав 45-річний Кличко у себе в Instagram.

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Побувавши в Лапландії, Володимир Кличко отримав нагоду насолодитися північним сяйвом.

При цьому, що цікаво, у своїх сторіз Володимир Кличко, який сам подався до Фінляндії, закликав шанувальників на свята приїхати до Києва, на Велику Васильківську, 55. Тут розташований музей братів Кличків.

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"Побачите мої халати, рукавички, і ось, навіть мій перший професійний контракт, 1995 року", – закликає своїх фанів Володимир.

Раніше ми писали, що Кличко налякав фанів своїм спарингом. Уболівальники бояться, що такого повільного Володимира Ф'юрі просто вб'є у рингу.