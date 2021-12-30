Кличко позвал всех в Киев, а сам укатил в Финляндию

Доктор Стальной Молот Владимир Кличко наведался к Санта-Клаусу в Лапландию и передал оттуда своим поклонникам многозначительный жест

Владимир Кличко в Лапландии / Фото: Instagram

Добравшись до резиденции Санты в Рованиеми, Доктор Стальной Молот Владимир Кличко, как ребенок, уселся у ног рождественского дедушки и показал своим фолловерам знак Victory – победы.

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Еще один намек на возвращение в ринг, чтобы все-таки новой победой, а не поражением от Энтони Джошуа, завершить свою боксерскую карьеру?

"Спасибо тебе, Санта, за все. Увидимся в следующей году в Лапландии", – написал 45-летний Кличко у себя в Instagram.

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Побывав в Лапландии, Владимир Кличко получил возможность насладиться северным сиянием.

При этом, что интересно, в своих сториз Владимир Кличко, укативший в Финляндию, призвал поклонников на праздники приехать в Киев, на Большую Васильковскую, 55. Тут расположен музей Кличко.

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"Увидите мои халаты, перчатки, и вот, даже мой первый профессиональный контракт, 1995 года", – зазывает своих фанов Владимир.

Ранее мы писали, что Кличко напугал фанов своим спаррингом. Болельщики боятся, что такого медленного Владимира Фьюри просто убьет в ринге.