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Кличко – не спортсмен. Російський чемпіон розгнівався на легендарного українця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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6 травня, 13:36
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Чемпіон світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол прокоментував заклик Володимира Кличка скасувати бій росіянина із Саулем Альваресом
Бівол образився на Володимира Кличка
Бівол образився на Володимира Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянин дуже засмутився заявою Кличка-молодшого скасувати бій із Канело через війну РФ проти України.

Бівол, як і більшість російських спортсменів, повторює пропагандистський штамп "спорт поза політикою", заплющуючи очі на злочини своєї країни. На його думку, спортсмени не мають відповідати за дії політиків.

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"Я підтримував його всю його кар'єру, тому що я любив дивитися його бої. Коли він це сказав... Це просто його думка. Йому слід знати, що політика та спорт – це різне.

Ми приїхали в іншу країну, ми б'ємося один з одним, ми підтримуємо одне одного та не має значення, з якої країни боксер. Нам просто подобається його стиль або навички, і ми хочемо побачити його бій у рингу.

Але зараз Кличко не спортсмен, він політик. Він забуває, що він був спортсменом. Це не проблема для мене. Бій відбудеться. Політика та спорт – це різне", – цитує Бівола vringe.com.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Дмитро Бівол народився у Киргизстані, де й робив свої перші кроки у боксі. Але у 12 років він разом із батьками переїхав до Росії.

Нагадаємо, бій за титул WBA Super у напівважкій вазі між Дмитром Біволом та Саулем Альваресом відбудеться 7 травня у Лас-Вегасі.

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