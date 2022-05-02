Світ пасивно спостерігає за війною! Рішуча заява Володимира Кличка

Легендарний український боксер дав приголомшливу відповідь британському телеканалу про бездіяльність світового суспільства

Кличко заявив, що світ не допомагає Україні у війні проти Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Кличко вже неодноразово говорив про воєнні злочини Росії на території України. В одній із заяв екс-чемпіон світу з боксу сказав, що всі рашисти будуть покарані міжнародним судом.

"Залізний Київ". Володимир та Віталій Кличко – у столиці України / Фото: Getty Images

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Кличко-молодший головною для себе місією під час війни бачить інформування світу щодо реалій в Україні. Чергове інтерв'ю, тепер британському загальнодоступному каналу новин GBNews, українець розпочав із зізнання. Володимир сказав, що не вірив, що в житті зіткнеться віч-на-віч з війною:

"Я ніколи в житті не думав, що зіткнусь із війною. Тут немає жодних правил, це нелюдяно. Ця так звана "спецоперація", яку російська армія розпочала разом із її головнокомандувачем Володимиром Путіним, просто руйнівна. Дуже важливо розуміти, що згідно з російською пропагандою, Україна – це лише початок. Я хочу звернутися до вільного світу: ми маємо зупинити вторгнення Росії в Україну зараз. Немає жодних інших шляхів, тільки зупинити Росію тут. Інакше ця війна продовжуватиметься. Не можна відводити погляд убік та думати, що Україна десь далеко і не пов'язана з вашим будинком. Повірте мені, якщо ви пасивно спостерігаєте, то ви є частиною цього вторгнення. Тому дуже важливо зупинити цю війну разом"

Відомі у всьому світі легендарні українці продовжуватимуть говорити про війну, та її наслідки для України, поки цивілізований світ дивиться на все це збоку. З такою заявою виступила і олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.