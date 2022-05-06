Кличко – не спортсмен. Российский чемпион надулся на легендарного украинца

Россиянин сильно расстроился заявлением Кличко-младшего отменить бой с Канело из-за войны РФ против Украины.

Бивол, как и большинство российских спортсменов, повторяет пропагандистский штамп "спорт вне политики", закрывая глаза на преступления своей страны. По его мнению, спортсмены не должны отвечать за действия политиков.

"Я поддерживал его всю его карьеру, потому что я любил смотреть его бои. Когда он это сказал… Это просто его мнение. Ему следует знать, что политика и спорт — это разное.

Мы приехали в другую страну, мы деремся друг с другом, мы поддерживаем друг друга и не имеет значения, из какой страны боксер. Нам просто нравится его стиль или навыки и мы хотим увидеть его бой в ринге.

Но сейчас Кличко не спортсмен, он политик. Он забывает, что он был спортсменом. Это не проблема для меня. Бой состоится. Политика и спорт — это разное", – цитирует Бивола vringe.com.