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Мир пассивно наблюдает за войной! Решительное заявление Владимира Кличко

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 14:28
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Легендарный украинский боксер дал ошеломляющий ответ британскому телеканалу о бездеятельности мирового общества
Кличко заявил, что мир не помогает Украине в войне против России
Кличко заявил, что мир не помогает Украине в войне против России / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Кличко уже неоднократно говорил о военных преступлениях России на территории Украины. В одном из заявлений экс-чемпион мира по боксу сказал, что все рашисты будут наказаны международным судом.

"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины
"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины / Фото: Getty Images

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Кличко-младший главной для себя миссией во время войны видит информирование мира о реалиях в Украине. Очередное интервью, теперь британскому общедоступному новостному каналу GBNews, украинец начал с признания. Владимир сказал, что не верил, что в жизни столкнется лицом к лицу с войной:

"Я никогда в жизни не думал, что столкнусь с войной. Здесь нет никаких правил, это бесчеловечно. Эта так называемая "спецоперация", которую российская армия начала вместе с ее главнокомандующим Владимиром Путиным, просто разрушительна.

Очень важно понимать, что согласно российской пропаганде, Украина – это только начало. Я хочу обраться к свободному миру: мы должны остановить вторжение России в Украину сейчас. Нет никаких других путей, только остановить Россию здесь. В противном случае эта война будет продолжаться.

Нельзя отводить взгляд в сторону и думать, что Украина где-то далеко и не связана с вашим домом. Поверьте мне, если вы пассивно наблюдаете, то вы часть этого вторжения. Поэтому очень важно остановить эту войну вместе.

Известные во всем мире легендарные украинцы продолжать говорить о войне и ее последствиях для Украины, пока цивилизованный мир смотрит на все это со стороны. С таким заявлением выступила и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова.

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