Палачей из России будут судить! Кличко-младший будет карать рашистов

Легендарный боксер уверил, что все военные преступления РФ в Украине зафиксированы. Орков ждет международная Фемида

Кличко-младший заявил о геноциде украинского населения / Фото: Коллаж: Сегодня

Братья Кличко продолжают стойко противостоять военной агрессии России, а также помогают вместе с немецкими партнерами украинскому населению и службам спасения. Виталий и Владимир стали участниками благотворительной акции – с помощью их связей в Украину были доставлены пожарные машины.

Кличко-младший назвал ценности, на которые посягает Россия

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Кличко-младший к тому же ведет активную информационную борьбу в социальных сетях, где постоянно рассказывает о реалиях войны в Украине. Новое заявление Владимира коснулось военных преступлений оккупантов на территории нашего государства. Все ужасные нечеловеческие поступки российских солдат будут обязательно переданы в суды, заявил украинский экс-чемпион на своей странице в Twitter:

"Бомбардировки, изнасилования, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. Это называется геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из России и тех, кто это заказал. Все задокументировано и будет предъявлено международным судам"

Украинское боксерское сообщество, во главе с мэром Киева Виталием Кличко, подготовило обращение в топовые международные боксерские организации с призывом применить санкции к российским профессиональным боксерам.