Чемпионский удар по русскому боксу! Кличко нокаутирует путинских спортсменов

Украинский боксерский бомонд направил общее письмо-обращение во все известные организации с целью усиления санкции российским боксерам

Кличко-старший готовит нокаут российскому боксу / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко, который дал ясно понять россиянам, что возвращаться в СССР Украина не собирается, перешел от слов к действиям в своем спортивном виде деятельности – боксе.

Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

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Легендарный украинский чемпион возглавил список украинского боксерского сообщества, которое подготовило письмо-обращение к международным боксерским организациям с просьбой усилить санкции в отношении российских боксеров.

Украинские функционеры, менеджеры, действующие и экс-боксеры в месте с журналистами и экспертами пришли к общему мнению: если российский боксер молчит об агрессии и войне России против Украины, значит он поддерживает это. Об этом сообщает tribuna.com.

Дмитрий Бивол / Фото: Getty Images

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Оказывается, Бетербиев не имеет никакого отношения к России / Фото: Getty Images

Известные боксерские организации, которые предоставляют россиянам боксировать за титулы, ведут себя толерантно по отношению к ним. Таким образом, существующие санкции в отношении российского бокса являются формальностью и не приводит к изменениям позиции спортсменов страны-агрессора к войне.

Известные украинцы просят WBA, WBC, WBO, IBF придерживаться ранее озвученным санкциям и не допускать к поединкам российских боксеров.

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Под письмом свои подписи поставили более 100 украинцев, связанных с боксов. Среди них Виталий Кличко, Алина Шатерникова, Артем Далакян, Виктор Постол, Денис Беринчик, Сергей Дзиндзирук, Владислав Сиренко, Влад Елисеев, Александр Красюк, Сергей Брыль и многие другие.