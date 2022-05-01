Катів із Росії судитимуть! Кличко-молодший каратиме рашистів

Легендарний боксер запевнив, що усі військові злочини РФ в Україні зафіксовані. На орків чекає міжнародна Феміда

Кличко-молодший заявив про геноцид українського населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Брати Клички продовжують стійко протистояти військовій агресії Росії, а також допомагають разом із німецькими партнерами українському населенню та службам порятунку. Віталій та Володимир стали учасниками благодійної акції – за допомогою їхніх зв'язків в Україну були доставлені пожежні машини.

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Кличко-молодший, до того ж, веде активну інформаційну боротьбу в соціальних мережах, де постійно розповідає про реалії війни в Україні. Нова заява Володимира стосується військових злочинів окупантів на території нашої держави. Усі жахливі нелюдські вчинки російських солдатів будуть обов'язково передані до судів, заявив український ексчемпіон на своїй сторінці у Twitter:

" Бомбардування, згвалтування, тортури та цілеспрямовані вбивства мирного населення. Це називається геноцидом. Є імена та прізвища цих катів із Росії і тих, хто це замовив. Все задокументовано та буде передано міжнародним судам"

Українська боксерська спільнота, на чолі з мером Києва Віталієм Кличком, підготувала звернення до топових міжнародних боксерських організацій із закликом застосувати санкції до російських професійних боксерів .