Брати Кличко забезпечили Київ пожежними машинами з Німеччини (відео)

Цивілізований світ згуртувався довкола України на тлі війни, яку проти нашої країни розв'язала Росія. Українці отримують чимало військової та гуманітарної допомоги від європейських країн, а також США.
Днями Київ отримав у розпорядження партію пожежних машин з Німеччини. З початку війни в Україні знищено понад 100 депо та 250 машин для гасіння пожеж. Спеціально з німецькими рятувальниками домовлявся брат мера Києва та колишній боксер Володимир Кличко.
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"Ця солідарність рятує життя і наші палаючі будинки. Відмінна допомога цивільного захисту жертвам нецивілізованої агресії. Дякуємо німецьким містам та пожежним командам-добровольцям за підтримку українських рятувальників пожежними автомобілями та добровольцями".
Також персонально німцям подякував і мер Києва Віталій Кличко:
Раніше Володимир Кличко пояснив знесення пам'ятника дружби народів Росії та України у Києві. Ексспортсмен вважає, що йому не місце у країні, де росіяни вбивають місцевих жителів.