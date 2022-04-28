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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Брати Кличко забезпечили Київ пожежними машинами з Німеччини (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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28 квітня, 20:11
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Німецькі компанії направили в Україну колону пожежних машин, оскільки наші постраждали від російських ракет
Володимир Кличко допоміг організувати доставку німецьких пожежних машин до Києва
Володимир Кличко допоміг організувати доставку німецьких пожежних машин до Києва

Цивілізований світ згуртувався довкола України на тлі війни, яку проти нашої країни розв'язала Росія. Українці отримують чимало військової та гуманітарної допомоги від європейських країн, а також США.

Днями Київ отримав у розпорядження партію пожежних машин з Німеччини. З початку війни в Україні знищено понад 100 депо та 250 машин для гасіння пожеж. Спеціально з німецькими рятувальниками домовлявся брат мера Києва та колишній боксер Володимир Кличко.

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"Ця солідарність рятує життя і наші палаючі будинки. Відмінна допомога цивільного захисту жертвам нецивілізованої агресії. Дякуємо німецьким містам та пожежним командам-добровольцям за підтримку українських рятувальників пожежними автомобілями та добровольцями".

Також персонально німцям подякував і мер Києва Віталій Кличко:

Раніше Володимир Кличко пояснив знесення пам'ятника дружби народів Росії та України у Києві. Ексспортсмен вважає, що йому не місце у країні, де росіяни вбивають місцевих жителів.

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