Жертва Кличко-младшего назвал фаворита поединка Усик – Канело

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман в противостоянии Сауля "Канело" Альвареса и Александра Усика отдает предпочтение мексиканцу

Хасим Рахман сомневается в силе удара Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшую субботу лучший боксер мира вне весовой категории Сауль "Канело" Альварес попытается отобрать титул WBA Super у российского полутяжа Дмитрия Бивола. На фоне этого поединка активизировались разговоры об организации боя между Канело и Усиком.

Неожиданный прогноз на результат схватки мексиканца и украинца дал бывший чемпиона мира в супертяжелом весе американец Хасим Рахман. По мнению Скалы, если поединок состоится в категории до 90,8 кг (первый тяжелый вес), то победу одержит Альварес.

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"Я бы хотел, чтобы Альварес встретился с Усиком в весе с лимитом 201 фунт (до 90,8 кг). Думаю, у него есть шанс. Он может быть даже фаворитом. Да, можно сказать, что Канело слишком мал для супертяжелого веса, но заметьте, я не просто так сказал 201 фунт. Если бой состоится с таким ограничением в весе, то Усику придется похудеть, потерять мышечную массу, в то время как Альварес добавит во всем этом. Канело умеет боксировать и постоянно спаррингует с супертяжеловесами.

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс / Фото: Getty Images

Усик не является одним из самых сильных супертяжеловесов. Он не был большим даже в тяжелом дивизионе. Так что я считаю, что у Альвареса неплохие шансы стать объединительным чемпионом мира в супертяжелом весе, если бой пройдет с такими ограничениями. Я даю ему шанс. Я думаю, что Сауль может победить. Все сильные качества, которые есть у Усика, есть и у Канело. К тому же у Альвареса железный подбородок. Усик не причинит ему вреда, так что я даю ему шанс. На самом деле я считаю Канело фаворитом этого противостояния", – цитирует Рахмана fightnews.info.

Напомним, в 2008 году состоялся бой между Хасимом Рахманом и Владимиром Кличко. Тогда Кличко-младший техническим нокаутом в седьмом раунде победил Скалу и отстоял свои чемпионские титулы WBO/IBF/IBO.

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Ранее мы сообщали, что экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик был спарринг-партнером Альвареса. Украинец принимал участие в подготовке к бою против россиянина Бивола.