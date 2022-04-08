Украинский боксер Гвоздик поможет Саулю Альваресу нокаутировать россиянина

Александр станет спарринг-партнером мексиканца, который готовится к бою против Дмитрия Бивола

Александр Гвоздик разогреет Сауля Альвареса (слева) перед боем с Дмитрием Биволом (справа)

Уже 7 мая в Лас-Вегасе должен пройти бой за чемпионский пояс по версии WBA в полутяжелом весе. Россиянин Дмитрий Бивол будет сражаться против мексиканца Сауля Альвареса.

Бой пройдет на T-Mobile Arena. Тем временем, стало известно об участии украинца в подготовке к битве. Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик станет спарринг-партнером Альвареса.

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Отметим, что Сауль является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе. В свою очередь Бивол является действующим обладателем пояса WBA в полутяжелом весе.

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Дмитрий является уроженцем Кыргызстана и проживает в США, но выступает на ринге как россиянин. Неудивительно, что из-за войны РФ в Украине бой был на грани срыва. По крайней мере, этого требовал Владимир Кличко.

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К слову, Александр Гвоздик отметился неоднозначной реакцией на вторжение России на его родину. Еще в начале войны боксер призвал страны сесть за стол переговоров, мотивируя это тем, что даже с Гитлером нужно было договариваться.