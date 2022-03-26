Они не замечают кровь украинских детей: кто не ввел санкции против российского спорта

Казалось бы, весь мир объединился в борьбе Украины против России. Однако у некоторых до сих пор совковые мысли, что спорт вне политики.
Или это жажда наживы заставляет их не замечать кровь украинских детей. В общем, не все спортивные организации исключили спортсменов России из своих соревнований.
Расскажем, кто еще поддерживает фашистов.
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Теннис
Сборную России отстранили от командных турниров вроде Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Но в индивидуальных турнирах россияне продолжают играть в нейтральном статусе.
Правда, первой ракетке мира стыдно, что он россиянин – Даниил Медведев убрал из своего профиля в Instagram флаг России.
Шахматы
Тут аналогичная ситуация с теннисом. Шахматистам РФ разрешено участвовать в нейтральном статусе. Из-за этого украинец Павел Эльянов снялся с чемпионата Европы. Нашему гроссмейстеру противно садиться за шахматную доску вместо с россиянами и белорусами.
Смешанные единоборства
Босс UFC Дана Уайт за деньги готов закрыть глаза не зверства российской армии. Бойцам из РФ не запрещали участвовать в боях.
Бокс
В ночь с 7 на 8 мая состоится бой, в котором сойдутся Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Владимир Кличко призывал руководство WBA запретить россиянину Биволу драться. Но к легенде бокса никто не прислушался.