Український боксер Гвоздик допоможе Саулю Альваресу нокаутувати росіянина

Олександр стане спаринг-партнером мексиканця, який готується до бою проти Дмитра Бівола

Олександр Гвоздик розігріє Сауля Альвареса (ліворуч) перед боєм із Дмитром Біволом (праворуч)

Вже 7 травня у Лас-Вегасі має пройти бій за чемпіонський пояс за версією WBA у напівважкій вазі. Росіянин Дмитро Бівол боротиметься проти мексиканця Сауля Альвареса.

Бій пройде на T-Mobile Arena. Тим часом стало відомо про участь українця у підготовці до битви. Екс-чемпіон WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздік стане спаринг-партнером Альвареса.

Реклама

Зазначимо, що Сауль є абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі. У свою чергу Бівол є чинним володарем пояса WBA у напівважкій вазі.

Читайте також: Хто не ввів санкції проти російського спорту

Дмитро є уродженцем Киргизстану та проживає в США, але виступає на рингу як росіянин. Не дивно, що через війну РФ в Україні бій був на межі зриву. Принаймні цього вимагав Володимир Кличко.

Реклама

До слова, Олександр Гвоздик відмітився неоднозначною реакцією на вторгнення Росії на його батьківщину. Ще на початку війни боксер закликав країни сісти за стіл переговорів, мотивуючи це тим, що навіть із Гітлером потрібно було домовлятися.