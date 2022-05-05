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Опять запел о братском народе. Поветкин рассказал о разговоре с Усиком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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5 мая, 10:27
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Бывший супертяжеловес из России Александр Поветкин делает вид, будто бы до сих не знает, что происходит в Украине. Но то, насколько у него мозги промыты российской пропагандой, видно из его высказываний
Поветкин не знает, почему Усика любят фанаты
Поветкин не знает, почему Усика любят фанаты

Русский "витязь" Александр Поветкин поддержал преступную войну, которую развязала против Украины путинская Россия. Боксер нес чепуху о нацистах, истреблении славян на Донбассе – все главные месседжи кремлевских пропагандонов.

В новом интервью путинский рашист рассказал об общении с Александром Усиком в начале войны и своем отношении к украинскому боксеру.

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"Мы с ним переписывались. Он, наверное, по-своему настроен. Я не знаю, честно скажу. Не могу ничего плохого про него сказать. Это его страна. Я сказал единственное: посмотри, как на Донбассе, как в Луганске. Что там делали, сколько там детей погибло ваших, украинских. Как медали с ветеранов срывали. Это нормально? Вы забыли, кто войну выиграл? Все, в принципе, ничего такого.

Но то, что Украина нам – братский народ, я говорю до сих пор. Его супруга рассказывала про братское сердце, но я такого никогда не говорил. Я с ней никогда не общался. Я не могу сказать о ней ничего плохого, потому что не знаю ее. Саша – сильный и хороший боксер, хороший спортсмен. Ничего плохого про него сказать не могу", – цитирует Поветкина fightnews.info.

Усик vs Поветкин
Усик vs Поветкин / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее Екатерина Усик не сдержалась после того, как Александр Поветкин поддержал действия Владимира Путина. Жена украинского чемпиона назвала русского "витязя" трусом и хреном моржовым.

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