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Усик потерял вес из-за войны в Украине. Что грозит боксеру в бою против Джошуа

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 мая, 17:34
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Один из тренеров Тайсона Фьюри дал свой прогноз на бой Усика против Джошуа, объяснив влияние войны на состояние украинца
Александр Усик решил уйти из теробороны ради помощи Украине на ринге
Александр Усик решил уйти из теробороны ради помощи Украине на ринге / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В сентябре прошлого года украинский боксер Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа. Это позволило нашему спортсмену стать владельцем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Впрочем, боксеров еще ждет реванш, который должен состояться в середине июля. Усик уже начал подготовку к поединку, выехав из Украины во время войны. Свое мнение о поединке высказал новозеландский тренер Кевин Барри, который нынче входит в тренерский штаб Тайсона Фьюри.

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"У Усика потрясающий джеб, а также один из самых высоких бойцовских интеллектов в боксе. Я утверждал, что Усик выиграет, а люди говорили, что Джошуа слишком крупный и он изобьет Усика. Александр выбрал прекрасный геймплан и вместе с его стилем это дало результат.

Когда они обсуждали немедленный реванш, я был уверен, что он побьет Джошуа еще убедительнее. Но сейчас ситуация немного другая. Из-за всех этих событий у него получился перерыв. Я знаю, что он не мог нормально тренироваться. Его менеджер Эгис Климас сказал, что Усик по понятным причинам не тренировался, пока был в Украине.

Я также слышал, что Усик потерял много веса. Мы помним, что перед подъемом в супертяжелый вес он прилично набрал. За время, проведенное в Украине, он растерял значительную часть, потому что у него не было доступа к нормальному питанию. Из-за этой ситуации у меня есть определенная обеспокоенность. Но в плане техники и навыков Усик будет лучше Джошуа".

Если Александр защитит свои пояса, то может стать следующим соперником Тайсона Фьюри. Британец в конце апреля выиграл у Диллиана Уайта в борьбе за пояс WBC.

Бой Усик – Фьюри мог бы объединить пояса, однако, похоже, что Тайсон не настроен на поединок. После победы над Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры.

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