Холіфілд проведе бій з боксером, який завершив кар'єру Тайсона

Домовитися з самим Майком не вдалося

Колишній чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд повернеться на ринг у поєдинку проти Кевіна Макбрайда. Виставковий бій відбудеться 5 червня в андеркарті поєдинку Теофімо Лопеса проти Джорджа Камбососа, повідомляє vringe.com.

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Холіфілд планував провести бій проти Майка Тайсона, проте сторонам не вдалося домовитися. Тому Евандер вибрав собі в суперники Кевіна Макбрайда. Він відомий тим, що переміг і відправив на пенсію Майка Тайсона в 2005 році.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік. За його спиною – 57 поєдинків, 44 з яких він виграв, 10 програв, а 2 звів внічию. Ще один його бій визнали таким, що не відбувся. Останній поєдинок Евандер провів в травні 2011 року, коли переміг данця Брайана Нільсена.

Дивіться, як Холіфілд провів спаринг проти Володимира Кличка:

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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